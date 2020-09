per Mail teilen

Nach einem positiven Corona-Testergebnis bei einer Lehrkraft an der Grundschule in Blaubeuren-Seißen findet am Montag kein Unterricht statt. Dies haben der Krisenstab der Stadt Blaubeuren und die Schulleitung entschieden.

Nach einer Mitteilung des Landratsamtes des Alb-Donau-Kreises wurden 32 Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 in Quarantäne geschickt. Als weitere Vorsichtsmaßnahme werde auch für die übrigen Klassen kein Unterricht erteilt. Die Stadt Blaubeuren hat für Rückfragen ab Montag eine Hotline unter der Nummer 07344 / 96690 eingerichtet.