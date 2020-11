Die Grundschüler im Landkreis Dillingen müssen weiterhin im Unterricht Masken tragen. Laut Landratsamt hatten sich zahlreiche Eltern mit der Bitte an Landrat Leo Schrell (Freie Wähler) gewandt, die Schüler von der Pflicht zu befreien. Da die Zahl der Corona-Infektionen in Kreis Dillingen zuletzt stark angestiegen sei und es inzwischen an mehreren Schulen Corona-Fälle gebe, sei eine Ausnahme von der Maskenpflicht nicht vertretbar, teilte das Landratsamt mit. Der Landkreis verzichte aber momentan noch auf eine Abstandsregelung von 1,50 Meter in den Klassenzimmern, damit die Klassen weiterhin in der Schule unterrichtet werden könnten. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis Dillingen auf 100.000 Einwohner 71 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Der Kreis liegt damit im roten Bereich.