An Grundschulen in Rainau-Dalkingen und Jagstzell im Ostalbkreis stehen das Haushalten mit Geld, Einkaufen und Zahlungssysteme auf dem Stundenplan - nicht nur am Weltspartag.

Neun Drittklässler der Grundschule in Jagstzell im Ostalbkreis sitzen freiwillig länger im Klassenzimmer. Sie lernen in einer Geld-AG den richtigen Umgang mit Geld. "Mäuse, Moos, Moneten", ist der Titel der Arbeitsgemeinschaft an der Grundschule im Rahmen der Projektarbeit einer Doktorandin der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.

Taschengeld, Süßigkeiten, Futter für Hamster, Zeitungen austragen. Was sind Einnahmen, was Ausgaben? Am Anfang der Stunde werden erst einmal Begriffe geklärt. Das Konzept für den Geld-Unterricht hat Dinah-Marie Wiedenhöfer entwickelt. Sie will Dritt- und Viertklässlern Grundlagen für den Umgang mit Geld beibringen. "Die Kinder bekommen eigene Haushaltspläne, die sie auch selbst führen. Das heißt, sie bekommen dafür eigenes Geld und müssen ihre Einnahmen und Ausgaben verwalten."

Das Ziel ist, dass wir dann am Ende ein gemeinsam gestecktes Sparziel erreichen.

Die Kinder haben schon eigene Sparziele: Johnny spart auf Kopfhörer und neue Trikots, Magdalena wünscht sich zwei neue Babyhasen. Neun Kinder besuchen die Mathe-AG, davon gerade mal zwei Mädchen. Das enttäuscht Dinah-Marie Wiedenhöfer, gerade in Zeiten der Inflation sei der richtige Umgang mit Geld wichtig. Der findet derzeit im Wesentlichen in der Familie statt. Doch wenn schon die Eltern mit dem Umgang mit Geld nicht klarkommen, wie sollen es dann die Kinder? Die Grundschulen hätten sich bisher zu wenig darum gekümmert, findet man an der PH Schwäbisch Gmünd.

Neun Drittklässler der Grundschule Jagstzell im Ostalbkreis lernen in einer freiwilligen AG den Umgang mit Geld. SWR Frank Polifke

Das Konzept der Doktorandin soll das ändern. "Die Kinder hätten zwar das mathematische Wissen, um finanzielle Situationen gut zu meistern, können es aber in den konkreten Situationen nicht anwenden", sagt Wiedenhöfer. "Daran möchte ich noch arbeiten." An den kommenden AG-Nachmittagen stehen unter anderem praktische Übungen mit Spielgeld auf dem Programm. Außerdem werden die Jagstzeller Grundschülerinnen und -schüler lernen, wie ihnen die Mathematik beim Einkaufen hilft, Werbetricks zu durchschauen und die Preise der Artikel einzuschätzen.