In Schwäbisch Gmünd ist am Donnerstag die größte Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in Baden-Württemberg in den Testbetrieb gegangen. Sie soll vier Tonnen täglich produzieren.

Sie soll die größte Produktionsanlage für grünen Wasserstoff in Baden-Württemberg sein. Auf jeden Fall macht sie gehörig Eindruck: Mit ihrem Gewirr aus silberfarbenen Rohren und riesigen Tanks erinnert sie an eine Raffinerie oder den Heizungskeller eines Bürohochhauses.

Am Donnerstag hat die Pilotanlage in Schwäbisch Gmünd den Betrieb aufgenommen - ohne viel Tamtam, eine Einweihungsfeier soll es eventuell später geben. Bis Herbst ist es ein Testbetrieb. Wenn der positiv verläuft, will der Betreiber Lhyfe dann die Produktion hochfahren - auf vier Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag.

Grüner Wasserstoff: Französische Firma engagiert sich in Schwäbisch Gmünd

Lhyfe ist der Betreiber der Gmünder Produktionsanlage für grünen Wasserstoff. Das überwiegend französische Unternehmen mit Sitz in der Bretagne ist ein Pionier in Sachen Wasserstoffherstellung aus erneuerbarer Energie. Das Unternehmen ist an mehr als 90 Projekten in ganz Europa beteiligt.

Es ist der Rohstoff der Zukunft: Grüner Wasserstoff. In Schwäbisch Gmünd wird er zukünftig in einer Testanlage hergestellt. SWR

Gefördert mit Mitteln der Landesregierung und aus dem EU-Fonds für regionale Entwicklung - knapp sechseinhalb Millionen Euro hat die EU zugesagt - will Lhyfe nach der rund viermonatigen Testphase ab Herbst vor allem die Industrie mit umweltschonend erzeugtem Wasserstoff versorgen. Langfristig vor allem Unternehmen im geplanten Industriepark "H2-Aspen" bei Schwäbisch Gmünd. Dafür soll sogar ein System aus Rohrleitungen von der Produktionsstätte zum Industriepark gebaut werden.

Was außerdem gebaut wird: Eine Wasserstofftankstelle. An der sollen auch private Besitzer von Autos mit Brennstoffzelle - und damit Wasserstoffantrieb - tanken. Schlange stehen werden sie in nächster Zeit vermutlich noch nicht: Laut Landratsamt Aalen sind derzeit genau drei Autos mit Brennstoffzellen im Ostalbkreis zugelassen.