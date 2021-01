Party feiern trotz Corona-Beschränkungen, das haben vor allem junge Männer am Wochenende in der Region getan - und zwar bis die Polizei kam. Psychologen erklären, warum das so ist.

In Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) und in Röfingen (Kreis Günzburg) musste die Polizei am Wochenende verbotene Corona-Partys auflösen (Symbolfoto). dpa Bildfunk Sophia Kembowski

Samstagnacht ging es rund: 13 Personen haben mit lauter Musik und Disco-Beleuchtung in einer Wohnung in Weißenhorn-Attenhofen im Kreis Neu-Ulm eine Party gefeiert. In Röfingen im Kreis Günzburg trafen sich vier Menschen in einem Bauwagen. Und in Krumbach-Aletshausen im Kreis Günzburg fand die Polizei die Spuren einer Feier mit bis zu 20 Personen.

Überwiegend männlich und etwa 20 Jahre alt waren die Gäste auf den Partys am Wochenende, trotz geltender Corona-Beschränkungen. Das bestätigte die bayerische Polizei.

"Junge Männer halten sich für unverwundbar"

Das könne mehrere Gründe haben, sagt die Regionaldirektorin des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg in Bad Schussenried, Renate Schepker. Zum einen sei es für junge Erwachsene schwer einzusehen, warum man sich an solche Restriktionen halten muss. Eine "spätpubertäre Abwehr gegen Einschränkungen" sei eine mögliche Erklärung für das Verhalten, "die andere ist, dass sich junge Männer für unverwundbar, unkaputtbar halten."

"Pubertät endet später"

Hinzukomme, dass Kontakte mit Gleichaltrigen für junge Menschen wesentlich wichtiger seien als Kontakte mit Erwachsenen. Dass die jungen Menschen egoistisch ihre eigenen Wünsche verfolgen, liege auch daran, dass die Pubertät heutzutage später endet. Mit 18 sei das Gehirn noch nicht voll entwickelt, sagt der Schwäbisch Gmünder Kinder- und Jugendpsychotherapeut Thomas Fuchs.

Obwohl die jungen Erwachsenen genauso schlau seien und obwohl sie die Gefahren genauso gut kennen würden, funktioniere die "Bremse im Gehirn" einfach nicht so gut, wie das limbische System, das zugleich nach emotionalen, gleichaltrigen Erlebnissen giert.

Kurzfristige Belohnung wichtiger, als spätere Konsequenz

Wer an privaten Treffen mit mehr Menschen als erlaubt teilnimmt, den erwartet in Bayern ein Bußgeld von 250 Euro, in Baden-Württemberg in der Regel 150 Euro. Dabei sind höhere Strafen durchaus möglich. Die jungen Erwachsenen schrecke das jedoch nicht ab, meint Thomas Fuchs.

"Wenn Sie viel rauchen, können Sie früher sterben, das schreckt viele Leute auch nicht ab. Was viel handlungsleitender wirkt, ist die kurzfristige Belohnung (...) die Konsequenz kommt ja erst später."

Alternative: "Sehr viel mehr Tote und Verluste"

Die Kontaktbeschränkungen auf einen Besucher pro Haushalt gelten noch bis 14. Februar, aber auch danach wird es wohl weiter Beschränkungen geben.

Für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eigentlich besonders viele soziale Kontakte haben, ist die Reduzierung auf Onlinetreffen und wenige Personen eine Entbehrung, sagt Renate Schepker. Aber dabei werde vergessen, dass die Alternative sehr viel mehr Tote und Verluste bedeute, auch im eigenen Bekannten- oder Verwandtenkreis. Und eben sehr viel mehr Leid, selbst wenn es einen nicht selbst erwische.

"Mit dem Partyfeiern wird das auch etwas abgewehrt, aber auf eine sehr ungute Weise für alle Beteiligten." Renate Schepker, Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg

Psychiaterin Schepker und Psychologe Fuchs haben Verständnis für die Bedürfnisse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Aber in Pandemie-Zeiten, da sind sie sich einig, könne man auf diese dann eben doch keine Rücksicht nehmen.