Großer Zapfenstreich auf dem Münsterplatz abgesagt

Die Bundeswehr hat den für Mitte März geplanten Großen Zapfenstreich zur Verabschiedung des Ulmer Generalleutnants Jürgen Knappe auf dem Münsterplatz abgesagt. Grund sind laut "Südwest Presse" die Corona-Beschränkungen. Die Friedensbewegung in Ulm hatte wegen des geplanten Aufmarsches bereits Proteste angekündigt. Nun soll der Zapfenstreich in der Wilhelmsburgkaserne stattfinden. Der Kommandeur des Multinationalen Kommandos und des Nato-Logistikkommandos, Jürgen Knappe, geht altershalber in den Ruhestand.