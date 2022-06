Neuer Befehlshaber am Ulmer NATO-Hauptquartier

Die Kommandoübergabe am NATO-Hauptquartier in Ulm erfolgt zu einem denkwürdigen Zeitpunkt: mitten im ersten, großen Einsatz. Wenig Zeit für den neuen Befehlshaber, sich einzuarbeiten.

Es ist die größte Ehre, die einem Menschen in der Bundeswehr zuteil werden kann: Der große Zapfenstreich. Am Donnerstag wird er Generalleutnant Jürgen Knappe zuteil, er wird als Kommandeur des NATO-Hauptquartiers in Ulm verabschiedet. Der 65-Jährige geht nach knapp 40 Jahren Dienst in den Ruhestand.

Nachfolger am NATO-Stützpunkt: Alexander Sollfrank

Der Nachfolger ist schon im Amt, Generalleutnant Alexander Sollfrank. Der 55-Jährige war bislang im Auftrag des Generalinspekteurs der Bundeswehr mit den Grundsätzen zur Führung und zum Einsatz der Streitkräfte befasst. Davor war er unter anderem Kommandeur des Kommando Spezialkräfte in Calw. Zeit, sich einzuarbeiten, bleibt wenig: Der Befehlshaber übernimmt den Posten mitten im ersten, großen Einsatz: der Truppenverlegung von tausenden Soldaten an die Ostflanke der NATO wegen des Krieges in der Ukraine.

Auf Generalleutnant Jürgen Knappe (links) folgt Alexander Sollfrank als Kommandant am Ulmer NATO-Hauptquartier. SWR

JSEC - Knappe baute das NATO-Kommando in Ulm auf

Joint Support and Enabling Command – so der offizielle Titel der NATO-Schaltstelle. Zu deutsch in etwa: gemeinsames Unterstützungskommando. Es organisiert Truppenbewegungen über mehrere Länder hinweg. Wenn zum Beispiel der wichtigste Bündnispartner USA Truppen nach Europa schickt, kümmern sich die Ulmer darum, dass alles glatt läuft. Übungen dazu gab es schon mehrere.

General Knappe hat den NATO-Standort jahrelang aufgebaut. Rund 270 Soldatinnen und Soldaten aus knapp zwei Dutzend Ländern arbeiten im Moment dort. Sie sind Ansprechpartner für alle Bündnisnationen.