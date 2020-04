Ein Bekleidungsgeschäft in Ulm darf entgegen der baden-württembergischen Corona-Verordnung öffnen, obwohl die Verkaufsfläche größer als 800 Quadratmeter ist. Das hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen entschieden.

Durch eine Abtrennung könne das eigentlich größere Geschäft eine Verkaufsfläche von höchstens 800 Quadratmetern bereitstellen, begründete das Verwaltungsgericht seine Entscheidung. Die Corona-Verordnung lasse das zu. Die Betreiberin des Geschäfts setzte sich damit mit ihrem Antrag durch. Ihr Laden hat eigentlich rund 7.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das Gericht stellt sich mit der Entscheidung gegen die Auffassung der baden-württembergischen Landesregierung und der Stadt Ulm.

Die Richter legen die Corona-Verordnung außerdem auch zugunsten von Einzelhändlern aus, die ein Mischsortiment anbieten. Auch diese dürften öffnen, wenn sie einen Teil der Verkaufsfläche abtrennten.

Trotzdem: Warteschlangen vermeiden und Infektionsschutz einhalten

Dennoch sei wichtig, dass die Einzelhändler entsprechend den Vorgaben nicht mehr Menschen in die Geschäfte lassen als erlaubt. Außerdem müssten Warteschlangen vermieden und der örtliche Infektionsschutz eingehalten werden.

In Hessen, Schleswig-Holstein und im Saarland gebe es vergleichbare Formulierungen in den Corona-Verordnungen. Diese würden genauso ausgelegt, wie das Verwaltungsgericht Sigmaringen jetzt entschieden hat.

Hoffmeister-Kraut will Regelung schnell ändern

Auch größere Geschäfte in Baden-Württemberg sollen ab Donnerstag wieder öffnen können, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Das hat die Landeswirtschaftsministerin nach der Sigmaringer Gerichtsentscheidung mitgeteilt.

Die entsprechende Corona-Richtlinie für den Einzelhandel sollte noch am Mittwoch geändert werden, wie Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mitteilte. "Ich habe von Anfang an diese Flexibilität für notwendig gehalten", sagte sie. Nach diesem Urteil stehe außer Frage, dass dies sofort in der Rechtsverordnung klargestellt werden müsse.

Kretschmann: "Ich war für geringere Quadratmeterzahlen" Die 800 Quadratmeter seien der Kompromiss gewesen: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht die Verantwortung für unterschiedliche Auslegungen der Ladenöffnungen bei denen, die sich nicht an die gemeinsam beschlossenen Vorgaben halten.

Kretschmann: In der Ministerpräsidentenkonferenz so beschlossen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte zuvor bereits mehrfach verteidigt, warum Baden-Württemberg das anders sieht und nur Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern öffnen dürfen. "Weil wir das beschlossen haben in der Ministerpräsidentenkonferenz und weil wir uns daran halten", begründete der Regierungschef am Dienstag auf Nachfrage in der Landespressekonferenz die Entscheidung. "Wenn andere davon abweichen, müssen sie das selber verantworten." Es sei darum gegangen, schrittweise zu öffnen. "Und ich sage Ihnen, ich will meine Meinung nicht verhehlen: Ich war für geringere Quadratmeterzahlen", so Kretschmann. Die 800 Quadratmeter seien schon ein Kompromiss gewesen, an den er und sein bayerischer Kollege Markus Söder (CSU) sich hielten.

Sogwirkung in die Haupteinkaufsstraßen und Einkaufszentren vermeiden

"Sinn dieser Regelung ist es, dass nicht alle Geschäfte gleichzeitig öffnen, weil das einen Sog auf unsere Haupteinkaufsstraßen und Einkaufszentren zur Folge hätte", hatte Kretschmann bereits am Samstag gesagt.