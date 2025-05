Die Polizei hat am Samstagnachmittag an der B466 bei Steinheim (Kreis Heidenheim) einen Lieferwagen gestoppt. Feuerwehr und Spezialisten des LKA rückten an. In der Nacht gab es Entwarnung.

Am Samstag kurz nach 17 Uhr hat die Polizei die B466 bei Steinheim am Sontheimer Wirtshäusle gesperrt und viele Kräfte zusammengezogen. Grund war offenbar verdächtige Ladung in einem Lieferwagen, der dort gestoppt wurde. Ein Polizeisprecher bestätigte am Sonntagmorgen, dass der Einsatz kurz nach 17 Uhr am Samstag begann. Neben Polizeistreifen wurden demnach Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und Entschärfer des Landeskriminalamtes alarmiert. Die LKA-Experten untersuchten offenbar den Kleintransporter und seine Ladung nach gefährlichem Material, wie Fotos vom Einsatz zeigen. Spezialisten untersuchten in der Nacht den Kleintransporter und seine Ladung. Was genau sie suchten, beantwortet die Polizei nicht. onw-images Die Polizei machte allerdings keine Angaben dazu, warum der Lieferwagen gestoppt wurde, warum es einen Verdacht gab und nach was genau gesucht wurde. Dies habe ermittlungstaktische Gründe, hieß es. Feuerwehr und Rettungsdienst haben an der B466 beim Sontheimer Wirtshäusle (Kreis Heidenheim) Stellung bezogen. Im Fokus stand ein vedächtiger Lieferwagen (links oben im Bild). onw-images Um halb zwei am frühen Sonntagmorgen gaben die Entschärfer Entwarnung. Die Einsatzkräfte rückten ab, die Straßensperrung wurde aufgehoben.