Luftgewehrschütze in Ulm schoss in eigenem Garten

Großeinsatz der Polizei Luftgewehrschütze in Ulm schoss in eigenem Garten

Der Luftgewehrschütze, der am Mittwoch in Ulm einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hat, hat in seinem Garten geschossen. Das sei erlaubt, sagte ein Sprecher der Polizei dem SWR.