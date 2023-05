Am Mittwoch hat ein Passant eine Leiche in der Donau entdeckt. Bei einem größeren Einsatz am Neu-Ulmer Ufer barg die Polizei eine tote Frau. Ihre Identität ist bislang unklar.

Die Polizei hat am Mittwochabend bei einem größeren Einsatz mit Booten und Scheinwerfern im bayerischen Neu-Ulm eine tote Frau aus der Donau geborgen. Ein Passant hatte zuvor die Leiche entdeckt. Die Identität der Leiche, die am Mittwochabend in Neu-Ulm in der Donau gefunden wurde, ist bislang ungeklärt. Das teilte die Polizei am Donnerstagvormittag auf SWR-Anfrage mit. Fest stehe lediglich, dass es sich um eine Frau handelt. Bislang gebe es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Polizei hat bei der Staatsanwaltschaft eine Obduktion beantragt. Wie die Polizei mitteilte, gab es auf Ulmer und Neu-Ulmer Seite einen größeren Einsatz, um die Tote zu bergen und die Umgebung abzusuchen. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen.