Es ist jedes Jahr die spannende Frage: Wo findet die Premiere der großen Oper in Heidenheim statt? Die Prognosen sind günstig für eine Open-Air-Aufführung von Verdis "Don Carlo".

Die Opernfestspiele Heidenheim stehen für Spannung und Qualität wie kaum ein anderer Standort in der Region. Und zur Spannung gehört auch, wo gespielt wird. Im Rittersaal auf Schloss Hellenstein hoch oben über der Stadt - oder im benachbarten Congress Centrum Heidenheim?

Beide Aufführungsorte haben etwas für sich: Der Rittersaal ist in puncto Atmosphäre nicht zu toppen. Verdi und Co unter freiem Himmel, die Sterne funkeln, von Osten geht irgendwann der Mond auf - das ist großartig. Und sollte doch mal Regen dazwischen kommen: Das Congress Centrum gleich nebenan wiederum glänzt mit einer grandiosen Akustik.

Opernfestspiele Heidenheim: Paraderollen für jedes Stimmfach in Verdis Don Carlo

Der künstlerische Direktor der Opernfestspiele, Marcus Bosch, hat mit Giuseppe Verdis "Don Carlo" ein Werk ausgesucht, das beim Publikum wie den Akteuren gleichermaßen beliebt ist. Es sind "Paraderollen für fast jedes Stimmfach dabei", heißt es in der Ankündigung der Opernfestspiele.

Wenn der Frieden brüchig wird: Das "Peace-Symbol" bei den Opernfestspielen Heidenheim im Rittersaal auf Schloss Hellenstein ist arg ramponiert. Opernfestspiele Heidenheim, Oliver Vogel

Wie so häufig, kann man die Geschichte um Liebe in Zeiten des Krieges universell lesen: Der im "Don Carlo" formulierte Ruf nach Freiheit und der Kampf gegen Unterdrückung lassen sich ohne weiteres auf die heutige Zeit übertragen - in der der Krieg uns so nahe rückt. Als ramponiertes Symbol für den brüchigen Frieden - sowohl der Vergangenheit als auch der Gegenwart - sieht man ein demoliertes Peace-Zeichen auf der Bühne.

Drinnen oder draußen? Infos über Wettertelefon und Fahne

Die Entscheidung, ob drinnen oder draußen gespielt wird, fällt erst am Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr. Es gibt eine Telefonansage, unter der Interessierte den Aufführungsort erfahren können: 07321 - 327 42 20. Und es gibt wieder eine Wetterfahne. Weht sie auf dem Schlossturm bedeutet das: Outdoor-Aufführung im Rittersaal. Ist die Fahne unten, wird im Congress Centrum gespielt.