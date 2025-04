per Mail teilen

Beim Sternerestaurant Widmann’s Löwen in Königsbronn-Zang im Kreis Heidenheim ist gestern Abend eine Scheune in Flammen aufgegangen.

Bis zu 400.000 Euro Schaden: So hoch ist ersten Schätzungen zufolge der Schaden, den ein Feuer am Montagabend beim Sternerestaurant Widmann’s Löwen in Königsbronn-Zang verursacht hat.

"Der Brand ist in der Scheune kurz vor halb sieben ausgebrochen", sagte ein Polizeisprecher dem SWR heute Morgen. Verletzt wurde niemand.

Experten suchen nach Brandursache in Königsbronn-Zang

Aktuell suchen Ermittler die Ursache des Feuers. Die Löscharbeiten dauerten bis gegen Mitternacht an. Die Feuerwehren aus Königsbronn und den Nachbarorten Schnaitheim und Steinheim waren wegen des Brandes im Einsatz.