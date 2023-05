Nach dem verheerenden Großbrand in Ulm am Freitag hat sich die Geschäftsführerin des Elektrofachmarkts Jehle zu Wort gemeldet. Sie will den Standort in der Blaubeurer Straße wieder aufbauen.

Der komplett zerstörte Elektrofachmarkt Jehle in Ulm wird nach dem Großbrand am Freitag voraussichtlich wieder aufgebaut. Das sagte Geschäftsführerin Daniela Yildiz im Gespräch mit der "Südwest Presse". Sie wolle am Standort und auch an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern festhalten. Sie hoffe auf Unterstützung seitens der Stadt bei der Suche nach einer Halle als Zwischenlösung für den Markt.

Mitarbeiter von Jehle noch immer unter Schock

Am Montagvormittag waren mehrere Mitarbeiter des Elektronikfachgeschäfts erneut vor Ort. Bei ihnen sitzt der Schock noch immer tief. Nach wie vor können sie die Ereignisse vom Freitag nicht fassen. Einer der Mitarbeiter schildert gegenüber dem SWR den Moment, als sie das Feuer bemerkten. Sie seien in Panik und "ohne groß nachzudenken" rausgerannt, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Sie seien froh, dass alle ohne Verletzungen davongekommen sind.

Zu einem möglichen Wiederaufbau des Elektrofachmarkts wollten sich die Mitarbeiter nicht äußern und verwiesen an die Geschäftsführung. Mehrere Anfragen des SWR diesbezüglich blieben am Montag unbeantwortet.

Die Löscharbeiten beim Elektrofachmarkt Jehle in der Blaubeurer Straße in Ulm dauerten bis Samstagmittag an. Thomas Heckmann

Millionenschaden: Brand in Ulm zerstört Elektrofachmarkt Jehle komplett

Der Jehle-Markt in Ulm verkaufte Elektrogeräte und Fahrräder. Sowohl die Lagerhalle als auch das Gebäude mit den Verkaufsräumen und der Fahrradwerkstatt wurden zerstört. Das Feuer entstand am Freitagnachmittag in der Lagerhalle. Zunächst schien es, als ob der Brand auf dieses Gebäude beschränkt bleiben würde, doch dann ging auch das Gebäude mit den Verkaufsräumen in Flammen auf. Die Polizei schätzt den Schaden auf vier Millionen Euro.

Löscharbeiten bei Jehle abgeschlossen: Suche nach Brandursache läuft

Die Löscharbeiten dauerten auch am Samstagmorgen noch an, da erneut Flammen aus dem Dach schlugen. Erst bei Tageslicht sei die Feuerwehr an die letzten Glutherde herangekommen, sagte Feuerwehrkommandant Adrian Röhrle dem SWR. Die Einsatzkräfte beendeten die Löscharbeiten am Samstagmittag.

Wie das Feuer entstanden ist, ist derzeit noch unklar, bestätigt Röhrle. Kripo und Sachverständige ermitteln. Das Gebäude ist jedoch aus Sicherheitsgründen derzeit noch nicht betretbar. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen seien, gehe das Gelände wieder zurück an die Besitzerin.