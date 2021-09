per Mail teilen

In Nerenstetten-Wettingen im Alb-Donau-Kreis hat am Dienstagabend eine Werkstatt gebrannt. Laut einem Sprecher der Polizei handelte es sich um einen Großbrand. Verletzte oder vermisste Personen gebe es im Zusammenhang mit dem Feuer nach ersten Erkenntnissen nicht. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 250.000 Euro, so der Polizeisprecher weiter.