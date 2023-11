Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat nach Angaben des BUND die Erweiterung eines Rinderstalls in Ellwangen gestoppt. Der Stall sollte Platz für gut 1.300 Tiere bieten.

Nach einer Klage des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat das Verwaltungsgericht in Stuttgart die Erweiterung eines Rinderstalls in Ellwangen (Ostalbkreis) gestoppt. Das teilte der BUND mit. Das Gericht sehe in seinem Urteil die Genehmigung des Stalls als rechtswidrig an.

Landesweit größter Rinderstall geplant

Nach Angaben der Naturschützer wäre durch die Erweiterung von knapp 800 auf 1.313 Plätze der größte Rinderstall in Baden-Württemberg entstanden. Der Stall befinde sich nahe einer Grundwassermessstelle, an der seit Jahren Nitratgrenzwerte immer wieder deutlich überschritten würden, so die Kritik.

BUND fordert Genehmigungsverfahren

Der BUND kritisiert, dass das Landratsamt des Ostalbkreises den Stall ohne eine Umweltverträglichkeitsprüfung und ohne Öffentlichkeitsbeteiligung genehmigt habe. Da das Regierungspräsidium Stuttgart einen Widerspruch des BUND ablehnte, habe man geklagt. Nun fordern die Naturschützer ein reguläres Genehmigungsverfahren für die Erweiterung des Rinderstalls in Ellwangen.