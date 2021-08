Baden-Württemberg und Bayern haben eigene Corona-Regeln. Das sorgt für Turbulenzen, gerade im Grenzgebiet. Im Rasthof Seligweiler an der A8 bei Ulm-Ost wird es auf die Spitze getrieben.

In der Autobahnraststätte Seligweiler bei Ulm-Ost läuft die Ländergrenze quer durch das Hotelrestaurant. Es heißt passenderweise "Grenzstube". Die Corona-Regeln unterscheiden sich, je nachdem wo man sitzt.

Das Gebäude gibt es seit Mitte der Fünfziger Jahre. Den Eltern des heutigen Geschäftsführers Hermann Schmid war damals schon klar, dass die Lage besonders ist. "Man musste zweimal den Bauantrag einreichen. Einmal ist der Kreis Neu-Ulm zuständig und einmal Ulm natürlich.", erzählt Hermann Schmid.

Die Grenze im Rasthof Seligweiler ist zum Kunstwerk geworden

Die Familie hat aus dieser Grenzsituation etwas gemacht und den Grenzverlauf im eigenen Haus zum Kunstwerk erhoben. Hermann Schmid beschreibt es so: "Wir sehen links den württembergischen Teil. In der Mitte ist die Grenze, die sich hier durchs ganze Haus zieht. Auf der rechten Seite haben wir den bayerischen Teil." Von oben gesehen liegt der linke Rand des Gebäudes in Baden-Württemberg, der Rest in Bayern.

Unterschiedliche Corona-Masken an einem Tisch

Streng genommen reicht für Hermann Schmid und seine Gäste im einen Teil der "Grenzstube" eine OP-Maske. Ein paar Schritte weiter in Bayern gilt die FFP2-Maskenpflicht. In Bayern landen laut Schmid auch 60 Prozent der Gewerbesteuer. Und die Angestellten sind auf dem Papier Bayern. "Da gibt es einen freien Tag mehr und Feiertagszuschlag," so Hermann Schmid lächelnd. Wenn mal die Polizei benötigt wird, dann sind bayerische Beamte im Haus zuständig und auf dem Parkplatz Kollegen aus Baden-Württemberg. Auch für die Feuerwehr gibt es spezielle Regeln.

Die Ländegrenze verläuft genau am Tisch.

Corona-Krise hat Betrieb geschadet

Die Pandemie-Beschränkungen haben dem Familienbetrieb schwer zugesetzt, aber so langsam geht’s wieder aufwärts. Hermann Schmid sagt dazu: "Hotel und Gastronomie sind erstaunlich gut angelaufen. Aber wir haben jetzt zu wenig Mitarbeiter, weil einige uns in der Corona-Zeit verlassen haben. Aber es geht aufwärts. Ich bin zuversichtlich."

Optimismus herrscht auch im Hotelrestaurant "Grenzstube". Trotz Ländergrenze geht es hier nicht um die Unterschiede zwischen Bayern und Baden-Württembergern. Sondern um das, was die Menschen verbindet. Essen und Trinken.