Breite Zustimmung in der Region zur Wiederwahl Steinmeiers

Die Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident ist auch in der Ulmer Region und in Ostwürttemberg auf breite Zustimmung gestoßen. Kritik gab es jedoch von der AfD.

Steinmeier sei ein "Glücksfall" für das Amt, twitterte sein Parteikollege, SPD-Landeschef Andreas Stoch aus Heidenheim. Die Unterstützung für Steinmeier über Parteigrenzen hinweg sei ein Signal, das Mut mache - für eine Gesellschaft, die nach der Belastungsprobe der Pandemie wieder zusammen finden könne, so Stoch.

Die designierte Grünen-Chefin und Gmünder Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang würdigte Steinmeier als "Brückenbauer", der integrierend in die Gesellschaft wirke. Ähnlich hatte sich zuvor schon die Neu-Ulmer Oberbürgermeister Katrin Albsteiger (CSU) geäußert. Sie sagte dem SWR, Steinmeier habe in den letzten Jahren bewiesen, dass er mit seiner besonnenen Art die richtige Akzente setze und die richtigen Diskussionen anstoße.

Kemmer begrüßt Steinmeiers klare Worte im Ukraine-Konflikt

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (CDU) begrüßte den klaren Friedensappell Steinmeiers im Ukraine-Konflikt an Russland. In seiner Rede nach der Wiederwahl hatte Steinmeier betont, Russland trage die Verantwortung für die Zuspitzung des Konflikts. Dazu meinte Kemmer: Er spreche aus, was Kanzler Scholz nicht über die Lippen bringe.

AfD-Politiker Mannes fordert Direktwahl vom Volk

Kritik an der Wiederwahl gabs vom AfD-Landespolitiker Gerd Mannes aus Leipheim. Steinmeier sei nicht sein Präsident, so Mannes auf Twitter. Er forderte, dass der Bundespräsident direkt vom Volk gewählt werden sollte und nicht von "Kartellparteien".

Wenn der Bundespräsident gewählt wird, geben auch Politikerinnen und Politiker aus Ulm, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd ihre Stimme ab. (Symbolbild) imago images IMAGO / photothek

Viele Teilnehmer der Bundesversammlung aus der Region

An der Bundesversammlung zu Wahl des Bundespräsidenten hatten aus der Region Donau-Iller und Ostwürttemberg unter anderem die Bundestagsabgeordneten Ricarda Lang, Marcel Emmerich und Ekin Deligöz (alle Grüne), Ronja Kemmer, Ingeborg Gräßle und Roderich Kiesewetter (alle CDU) sowie Alexander Engelhard und Ulrich Lange (beide CSU) teilgenommen.

Zu den Bundestagsabgeordneten kamen Delegierte der Länder. Darunter waren die Landespolitiker Lena Christin Schwelling und Michael Joukov aus Ulm und Martina Häusler aus Schwäbisch Gmünd (alle Grüne). Von der CDU waren der Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel aus Ehingen (Alb-Donau-Kreis) und der Schwäbisch Gmünder Landtagsabgeordnete Tim Bückner dabei, für die SPD Landesparteichef Andreas Stoch aus Heidenheim. Außerdem beteiligten sich an der Wahl die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und der Günzburger Landrat Hans Reichhart (beide CSU) sowie der bayerische AfD-Landespolitiker Gerd Mannes aus Leipheim (Landkreis Günzburg).