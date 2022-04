Gratis-Brezeln für Radpendler im Ostalbkreis

In Bäckereien in mehreren Städten und Gemeinden des Ostalbkreises dürfen sich Fahrrad-Pendler ab kommendem Montag eine Gratis-Brezel abholen. Mit dabei sind Bäckereien in Schwäbisch Gmünd, Lorch, Aalen, Waldstetten, Bartholomä, Mutlangen, Lindach und Heubach, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Die Aktion geht bis kommenden Freitag. Die Brezeln gibt es bis 10 Uhr morgens. Pendler müssen ihren Fahrradhelm vorzeigen. Das baden-württembergische Verkehrsministerium will mit dem Gratis-Gebäck klimafreundliche und gesunde Mobilität fördern.