Die Kirchen in der Region werden ihre Gottesdienste am kommenden Wochenende in kleinerem Rahmen abhalten. Der Ulmer Münsterdekan Ernst-Wilhelm Gohl sagte dem SWR, gerade in Krisenzeiten bräuchten Menschen einen Ort des Trostes und einen Ort, an dem sie für Kranke beten können. Im Ulmer Münster sei außerdem genug Platz, damit die Kirchgänger Abstand voneinander halten können. Auf das gemeinsame Trinken aus einem Kelch verzichten die Gemeinden jedoch im gesamten Dekanat. Die katholischen Gottesdienste in der Region finden ohne Friedensgruß, Mund-Kommunion und Weihwasser statt. Die Gottesdienste in vielen Altersheimen fallen in nächster Zeit komplett aus - genauso die Firmgottesdienste, die bis Ende April in der Diözese Rottenburg-Stuttgart stattgefunden hätten.