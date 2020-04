Ostern in Corona-Zeiten

Ostern in Corona-Zeiten Kirche online: Gottesdienste zwischen Aalen und Ulm im Internet

Das Heilig-Kreuz-Münster in Schwäbisch Gmünd überträgt Gottesdienste live im Netz, das Ulmer Münster streamt Mozarts Requiem am Karfreitag. Die Kirchen wollen in Verbindung mit ihren Gläubigen bleiben.