Für den Gottesdienst an Heiligabend müssen sich Besucher warm anziehen. Denn in den Kirchen in Aalen, Heidenheim und Ulm bleibt es dieses Jahr kalt. Der Grund: die Energiekrise.

Weihnachten - das Fest der Lichter und der Wärme? In diesem Jahr ist das etwas anders. Zumindest in den Kirchen. Denn die beteiligen sich am Energiesparen und drehen entschieden die Heizungen herunter.

Damit wolle man ein Vorbild für die Gesellschaft sein, erklärte Stefanie Klitzner von der evangelischen Lukasgemeinde am Ulmer Eselsberg. Und solidarisch gegenüber denjenigen, die dringender Wärme brauchen, zum Beispiel Kindergartenkinder oder Pflegebedürftige.

16 Grad in Pauluskirche Heidenheim, nur 8 Grad in Johanneskirche in Aalen

Derzeit werde in Kirchen generell weniger geheizt, als in den Vorjahren. Denn das verschlinge viel Energie und Geld, sagte eine Sprecherin des Evangelischen Kirchenbezirks Ulm. Deshalb sind Wohnzimmertemperaturen im Kirchenraum nicht mehr möglich, so der Neu-Ulmer Dekan Jürgen Pommer.

Recht warm, zumindest für derzeitige Verhältnisse, ist es in der Heidenheimer Pauluskirche. Dort habe es 16 Grad, so die Verantwortlichen. Die katholischen Kirchen in Aalen dagegen kommen auf maximal 8 Grad. Noch kälter dürfte es in der Johanneskirche in Aalen werden. Dort wird gar nicht geheizt.

Im Ulmer Münster werden die in die Bänke integrierten, stromintensiven Heizstrahler voraussichtlich nicht eingeschaltet. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Gleiches gilt auch für Besucherinnen und Besucher des Ulmer Münsters. Die in die Bänke integrierten, stromintensiven Heizstrahler werden voraussichtlich nicht eingeschaltet, weshalb sie mit einer Temperatur von lediglich 4 Grad rechnen müssten.

Lukaskirche Ulm weicht auf "Winterkirche" aus

Einige evangelische Gemeinden weichen in den kalten Monaten deshalb auf kleinere, besser beheizbare Räume aus. Die denkmalgeschützte Lukaskirche auf dem Ulmer Eselsberg feiert ihre Gottesdienste etwa in einem an die Kirche angrenzenden Raum.

Darin müssten Kirchengänger weniger frieren: Die sogenannte "Winterkirche" wird bis maximal 15 Grad beheizt. Durch eine gläserne Wand ist der Innenraum der eigentlichen Kirche auch vom Nebenraum aus gut einsehbar. Andernorts lassen die "Winterkirche" im Gemeindehaus stattfinden.

Zwiebellook und Decken gegen die Kälte

Damit die Kirchgänger nicht zu sehr frieren, stellen manche Kirchen Decken zur Verfügung, darunter die Giengener Stadtkirche und die Ulmer Pauluskirche. Um sich zusätzlich warm zu halten, empfiehlt die Evangelische Landeskirche Baden-Württemberg die "Zwiebelmethode", also mehrere Kleidungslagen übereinander.

Pfarrer Peter Heiter von der Ulmer Pauluskirche rät außerdem zu Mützen, Handschuhen und Wärmflaschen. Andere, wie die Neu-Ulmer Petruskirche, verteilen nach dem Gottesdienst warme Getränke.