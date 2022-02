Solidarität mit der Ukraine: Friedensgebet im Ulmer Münster

Viele Menschen in der Region zeigten sich am Freitagabend solidarisch mit der von Russland angegriffenen Ukraine. Rund 70 Gläubige kamen ins Ulmer Münster zu einem ökumenischen Friedensgebet.

Gemeinsam mit den beiden Ulmer Dekanen Ulrich Kloos (katholisch) und Ernst-Wilhelm Gohl (evangelisch) beteten die Gläubigen für den Geist des Friedens und dafür, dass Feindschaft überwunden werde. Gohl betonte, dass Krieg nach Gottes Willen nicht sein solle und Christinnen und Christen sich damit nicht abfinden. Dekan Kloos verlas die Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium.

Auch im Ulmer Münster wurde für die Ukraine gebetet. SWR Annette Schmidt

Aktionen in der ganzen Region

Solidaritätsaktionen mit der Ukraine und Friedensgebete gab es auch in anderen Kirchen in der Region. Unter anderem in der Heidenheimer Pauluskirche und der Schönebergkirche in Ellwangen im Ostalbkreis.

Seit Freitagvormittag hängt am Ulmer Rathaus die ukrainische Flagge. Es ist laut Stadt als Zeichen der Solidarität zu verstehen. Der Ulmer Gemeinderat und Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) verurteilen den Angriff Russlands auf die Ukraine. Stadt Ulm Bild in Detailansicht öffnen Auch am Rathaus Biberach weht die ukrainische Flagge im Wind. Damit zeigen die Stadt und Oberbürgermeister Norbert Zeidler ihre Betroffenheit. Der CDU-Politiker sagte: "Ich hätte niemals gedacht, dass ich noch einen Krieg in Europa erlebe." Stadt Biberach Bild in Detailansicht öffnen Landrat Joachim Bläse (CDU) hat am Freitagvormittag die Flagge "Mayors for Peace". Das ist eine internationale Organisation von Städten, die gemeinsam Friedensarbeit leisten. Pressestelle Ostalbkreis Bild in Detailansicht öffnen

An vielen Rathäusern in der Region weht zudem seit Freitagvormittag die blau-gelbe ukrainische Nationalflagge - zum Beispiel in Ulm und Biberach.