Letzter Gottesdienst vor dem Bischofsamt: Dekan Gohl verabschiedet sich

Mit seiner letzten Predigt beim Gottesdienst am Schwörwochenende verabschiedete sich Dekan Ernst-Wilhelm Gohl von seiner Ulmer Münstergemeinde. Er wird evangelischer Landesbischof in Württemberg.

Der Sonntagsgottesdienst im Ulmer Münster am Schwörwochenende stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des Weggangs von Dekan Ernst-Wilhelm Gohl. Mit einer letzten Predigt verabschiedete er sich nach 16 Jahren von seiner Rolle als Münsterpfarrer.

Am 24. Juli wird er in Stuttgart eine neue Stelle antreten: Gohl wird dann der neue evangelische Landesbischof in Württemberg.

Viele wollten bei Abschied von Gohl im Münster dabei sein

Die Bänke im Ulmer Münster waren bis in die hinteren Reihen gut gefüllt. Offizielle Vertreter aus Kirche und Politik waren ebenso gekommen wie langjährige Wegbegleiter und natürlich viele Gemeindemitglieder.

In seiner Predigt zog Gohl einen Bogen von Abraham, dem Stammvater vieler Religionen, bis zu den Herausforderungen unserer Tage. Ob der Krieg in der Ukraine oder die traurige Erkenntnis, dass Lügen als alternative Fakten dargestellt werden.

Die Bänke im Ulmer Münster waren gut gefüllt, mit Vertretern aus Kirche und Politik, langjährigen Wegbegleitern und vielen Gemeindemitgliedern. SWR Walter Notz

"Man ist vor einer Predigt immer etwas angespannt, aber ich bin froh, dass dieser für mich emotionale Gottesdienst so fröhlich und zuversichtlich war."

Stimmen zum Abschied von Ernst-Wilhelm Gohl

In seinem Abschiedswort hob der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) hervor, dass Gohl als "zugewandter Seelsorger" die gesamte Stadt mitgeprägt und bereichert habe. Der "Rat der Religionen", in dem Gohl Gründungsmitglied und Vorsitzender war, habe ein Fundament der Gemeinsamkeit gelegt.

Die Ulmer Regionalbischöfin Gabriele Wulz nannte den scheidenden Dekan einen "Seelsorger und Pfarrer mit tiefem Ernst", der profiliert und streitbar seine Positionen vertreten habe, aber auch zugänglich für andere Argumente gewesen sei.

Der katholische Ulmer Dekan Ulrich Kloos hob das gute Verhältnis der Konfessionen in Ulm hervor, was wesentlich dem evangelischen Dekan Gohl zu verdanken sei. Einen ökumenischen Akzent setzte auch der Abschiedsgottesdienst: An der großen Orgel des evangelischen Münsters spielte der katholische Kantor Andreas Weil.

Neues Amt für Ernst-Wilhelm Gohl In sein neues Amt wird Ernst-Wilhelm Gohl am 24. Juli in der Stiftskirche Stuttgart eingeführt. Als Bischof repräsentiert er dann die rund 1,9 Millionen Protestanten in Württemberg. Bis zu seiner Wahl in das Bischofsamt stand der evangelische Theologe 16 Jahre lang an der Spitze des Kirchenbezirks Ulm, in dem in 36 Gemeinden rund 55.000 evangelische Christen leben.

Gohl verlässt Ulm nach 16 Jahren

So wie er in der Vergangenheit kritische Themen offen ansprach und immer nach einem Ausgleich bemüht war, so erlebte ihn die Münstergemeinde auch bei seinem letzten Auftritt. Ende Oktober wird er Ulm endgültig verlassen und nach Stuttgart ziehen, nach mehr als 16 Jahren. So lange habe er in seinem ganzen Leben noch nie an einem Ort gelebt, verriet Gohl. Man verliere ein Stück Heimat, aber man sei ja auch immer unterwegs und schaue nun, was es Neues geben werde.