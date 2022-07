Früherer Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl zum Bischof ernannt

Der frühere Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl ist am Sonntagvormittag in Stuttgart zum Bischof der evangelischen Landeskirche ernannt worden. Er folgt auf Bischof Frank Otfried July, der in den Ruhestand geht.

Zum Festgottesdienst in der Stuttgarter Stiftskirche mit rund 600 Gästen kam auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Er bezeichnete das Bischofsamt angesichts der aktuellen großen Herausforderungen für die Kirchen als "sehr anspruchsvoll" und wünschte Gohl viel Erfolg. Dessen Vorgänger July war 17 Jahre lang im Amt gewesen. Bischof Gohl will Zweifeln in der Kirche Raum geben Der 59-jährige Ernst-Wilhelm Gohl führt künftig die knapp zwei Millionen Mitglieder der Evangelischen Landeskriche an. In seiner ersten Predigt als Bischof warb er dafür, Zweifel in kirchlichen Debatten zuzulassen. Der bisherige Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl ist in der Stuttgarter Stiftskirche zum Evangelischen Landesbischof ernannt worden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Bernd Weißbrod "Eine Kirche, die dem Zweifel keinen Raum lässt, wird zur Sekte" Bei manchen Diskussionen, gerade in ethischen und moralischen Fragen, wünsche er sich sogar mehr Zweifel. Denn eine einzige, alles andere ausschließende Lösung schaffe wieder neue Probleme. Als Beispiel nannte er Waffenlieferungen an die Ukraine. Frieden ist seiner Ansicht nach zwar nicht mit Waffengewalt zu erreichen, doch halte er es für ethisch und christlich geboten, einem Land zu helfen, das überfallen wird und dessen Dörfer und Städte in Schutt und Asche gelegt werden. Kirche wird sich verändern Seiner Ansicht nach wird sich die Kirche verändern, aber nicht verschwinden. "Die Welt braucht dringend Gottes Liebe", so Landesbischof Gohl. Der Auftrag der Kirche sei es, hinzugehen, zuzuhören und die Botschaft von Gottes Liebe zu verkünden. Diese Liebe verändere Menschen zum Guten.