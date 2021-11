per Mail teilen

Nach einem Unwetter ist am Donnerstagabend in Lorch im Ostalbkreis der Götzenbach stellenweise über das Ufer getreten. Das Wasser ist nach ersten Angaben in etwa zehn Häuser gelaufen. Die Feuerwehr baute Sandsäcke auf und sperrte mehrere Straßen ab. Inzwischen hat sich die Lage jedoch wieder beruhigt.