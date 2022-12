Strecke Ulm-Augsburg: Zugausfälle angekündigt

Der Bahnanbieter Go-Ahead kündigt für die nächsten Tage Zugausfälle an. Grund sind technische Probleme mit den neuen Fahrzeugen. Davon ist auch die Strecke Ulm-Augsburg betroffen.

Zwischen Ulm und Augsburg hat der Bahnanbieter Go-Ahead für die kommenden Tage Zugausfälle angekündigt. Wie das Unternehmen mitteilt, sind technische Schwierigkeiten an den neu angeschafften Siemens-Zügen der Grund.

Go-Ahead kann derzeit noch nicht sagen, wann der Zugbetrieb auf der Strecke Augsburg-Ulm wieder regulär läuft. Der Bahnbetreiber teilte am Donnerstagabend mit, dass aufgrund des hohen Schadstands der Fahrzeuge nicht absehbar sei, wann im Augsburger Netz wieder in vollem Umfang gefahren werden könne. Man arbeite an einem stabilen Pendelkonzept.

Bei Eisregen waren am Mittwochabend fast zeitgleich neun Züge von Go-Ahead auf freier Strecke liegengeblieben, unter anderem bei Offingen im Kreis Günzburg. Dort mussten mehr als 70 Fahrgäste zwei Stunden lang im kalten Zug warten, bis die Feuerwehr die Regionalbahn räumen konnte. Wie Go-Ahead-Geschäftsführer Fabian Amini am Mittag erklärte, habe sich Wasser im Druckluftsystem gesammelt, das normalerweise den Stromabnehmer des Zuges an die Oberleitung drückt. Das führte dazu, dass sich der Stromabnehmer senkte. Der Zug war ohne Strom. Alle Neufahrzeuge müssten nun zur Reparatur in die Werkstatt. Die Strecke von Nördlingen nach Aalen ist nicht betroffen. Dort fahren Partnerunternehmen mit älteren Zügen, so Go-Ahead.