Der private Bahnbieter Go Ahead will nach eigenen Angaben sein Angebot verbessern. So kommen zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember vor allem auf der Strecke zwischen Stuttgart und Aalen zusätzliche Züge zum Einsatz. An den Wochenenden gebe es auf der Strecke zudem in jeder Richtung jeweils einen zusätzlichen Abendzug. Außerdem soll auf der Remsbahn ein Zug auch sonntags im Halbstundentakt fahren.