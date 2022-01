Gmünder Sommer soll länger werden

Das Kulturprogramm "Gmünder Sommer" soll in diesem Jahr verlängert werden. Die Stadt will Kulturschaffenden fünf Monate lang eine Bühne bieten. Bereits am Muttertag am 8. Mai soll die große Kulturveranstaltung im Gmünder Remspark starten. Die Stadt will mit dem langen Gmünder Sommer vor allem kleineren Kulturschaffenden eine Plattform bieten, sagte Oberbürgermeister Richard Arnold dem SWR. Das Programm sei derzeit noch in Planung. Fest steht bislang, dass es fünf große Festivals geben soll - darunter ein Literatur- und ein Kinofestival. Insgesamt nimmt die Stadt für den Gmünder Sommer zwischen 200.000 und 300.000 Euro in die Hand. Es gehe vor allem darum, die Kultur nach den beiden schwierigen Corona-Jahren zu fördern. Der Gmünder Sommer soll bis zum 3. Oktober dauern.