Ein Unbekannter hat einen 87-Jährigen in Schwäbisch Gmünd mit einem sogenannten Enkeltrick um 1.000 Euro betrogen. Nach Angaben der Polizei sprach der Betrüger den Senior vor dessen Haus an und gab sich als Sohn eines alten Bekannten aus. Er brachte den 87-Jährigen dazu, ihm 1.000 Euro zu geben, gegen ein Pfand von drei angeblich wertvollen Uhren. Dem alten Mann kamen am Abend Zweifel. Er ließ die Uhren begutachten – sie waren wertlos.