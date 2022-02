Kirchenmusikpreis für lettischen Komponisten

Der Preis des Europäischen Kirchenmusikfestivals in Schwäbisch Gmünd geht in diesem Jahr an den lettischen Komponisten Peteris Vasks. Oberbürgermeister Richard Arnold (CDU) wird Vasks die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung am 16. Juli 2022 im Heilig-Kreuz-Münster verleihen. Das teilte die Festivalleitung am Freitag mit. Die Werke des Komponisten aus Lettland würden weltweit aufgeführt und seien zutiefst spirituell. Im vergangenen Jahr erlebten trotz Corona-bedingter Einschränkungen rund 3.000 Besucher die Kirchenmusik-Beiträge des Festivals in Gmünd. Das diesjährige Festival Europäische Kirchenmusik findet vom 14. Juli bis 7. August 2022 statt und steht unter dem Motto "Vision Europa".