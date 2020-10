per Mail teilen

Die in Schwäbisch Gmünd von Quarantänemaßnahmen betroffenen Bürgerinnen und Bürger halten sich mit überwiegender Mehrheit an die Verordnungen. Das haben nach Angaben von Pressesprecher Markus Herrmann die Schwerpunktkontrollen in dieser Woche bei 180 Haushalten ergeben. Zwei Betroffene seien nicht zu Hause gewesen. Sie bekommen nun einen Anhörungsbogen und möglicherweise auch ein entsprechendes Bußgeldverfahren.