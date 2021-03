Wegen steigender Infektionszahlen will der Ostalbkreis in Kürze über die Verschärfungen von Corona-Maßnahmen entscheiden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt seit Freitag über 100, teilte das Landratsamt mit.

Landrat Joachim Bläse: Kitas spielen derzeit beim Infektionsgeschehen eine maßgebliche Rolle

Sollte dies auch am Sonntag der Fall sein, muss die Verwaltung am Montag eine Entscheidung treffen. Diese würden dann am Mittwoch in Kraft treten. Eines habe sich laut Landrat Joachim Bläse bereits jetzt klar herauskristallisiert: dass die Kitas beim Infektionsgeschehen eine maßgebliche Rolle spielten. Da in den Kitas Abstände nicht eingehalten werden könnten und bislang auch keine Maskenpflicht herrschte, kam es dort quer durch den Landkreis zu immer mehr Infektionen.

Corona-Gipfel soll in Entscheidung einfließen

Auch will Bläse die für diesen Montag angekündigte Schalte der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten in den Entscheidungsprozess des Kreises mit einbeziehen: "Wir wollen natürlich den Tenor der Beschlüsse berücksichtigen und hoffen, dass künftig nicht mehr allein die Inzidenz, sondern weitere Faktoren maßgeblich für Öffnungen oder Schließungen sind."