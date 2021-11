Warum sich Angelika Wohlstein-Pecha so wohl auf dem Land fühlt

Uniklinik oder Kreiskrankenhaus? Diese Frage stellen sich junge Ärztinnen und Ärzte. Angelika Wohlstein-Pecha hat sich ganz bewusst für das Klinikum Heidenheim entschieden.

Angelika Wohlstein-Pecha ist Leitende Oberärztin Gynäkologie am Klinikum Heidenheim - jede Geburt sei eine Freude für sie, sagt sie. SWR

Von der Stadt, aufs Land. Diesen Schritt hat Angelika Wohlstein-Pecha getan und darüber hat sie dem SWR im Rahmen der ARD-Themenwoche berichtet. Die 42-Jährige hat in München studiert und arbeitet nun im Kreisklinikum Heidenheim als Frauenärztin. Hier gibt es rund 1.000 Geburten im Jahr - jede einzelne ist eine Freude für die Gynäkologin.

"Das finde ich das ganz Besondere an unserem Beruf, dass wir am Anfang und am Ende des Lebens mit dabei sind."

Wechsel ans Klinikum Heidenheim nie bereut

Im Kreißsaal Nummer 3 des Klinikums hat Angelika Wohlstein-Pecha die mittlere ihrer drei Töchter geboren. Ihr Mann arbeitete damals schon in Heidenheim, sie selbst war noch Ärztin in Augsburg. Ihre Heidenheimer Hebamme warb sie ab, ein halbes Jahr später fing sie in der kleineren Klinik an. Den Wechsel hat sie nie bereut. Sie sei ja Mutter und habe auch der Geburt ihrer drei Töchter in Teilzeit gearbeitet, erzählt sie. Trotzdem sei es ihr in Heidenheim möglich gewesen, Oberärztin zu werden und jetzt vor kurzem auch zur Leitenden Oberärztin aufzusteigen.

"Das mache ich jetzt natürlich in hundert Prozent. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Möglichkeit und diese Chance als Frau und als Mutter in einer universitären Einrichtung gehabt hätte."

Die Kreiskliniken Heidenheim haben rund 580 Betten. Patientinnen und Patienten kommen aus der 48.000-Einwohner Stadt und aus dem ländlich geprägten Umland, auch aus Bayern. Stellenanzeigen schaltet die Klinik bundesweit, mehr als 40 Positionen sind gerade unbesetzt.

Oberärztin schätzt Bandbreite der Aufgaben am kleineren Klinikum

Was die 42-jährige Oberärztin am kleineren Klinikum Heidenheim schätzt, ist die Bandbreite der Aufgaben.

"Gerade an der Uni ist man doch sehr spezialisiert und festgefahren. Und das macht eine Kreisklinik aus, dass man viele abwechslungsreiche Tätigkeiten hat."

Beim Ausreiten im Ugental bei Heidenheim genießt Oberärztin Angelika Wohlstein-Pecha das Landleben besonders. SWR

Genussvolles Landleben auf Pferdepension bei Heidenheim

Auf dem Ugenhof, einer Pferdepension bei Heidenheim, genießt Angelika Wohlstein-Pecha das Landleben besonders, zusammen mit Tochter Laura und Pferd Goldie. Die 42-Jährige stammt aus einem kleinen Dorf in Oberbayern. Lange hätten sie in der Stadt gelebt, München habe sie als "total toll und faszinierend" empfunden, erzählt sie.

"Ich denke, dass ist vor allem toll, wenn man jung ist. Jetzt, mit Kindern, ist es einfach viel schöner auf dem Land."

Im Moment vermisst Angelika Wohlstein-Pecha nichts vom Leben in einer großen Stadt, weil sie auf dem Land Beruf, Familie und Hobbies in Einklang bringen kann.