Tiny House in Behlingen - 27 Quadratmeter Glück im kleinen Haus

per Mail teilen

Früher hat Antonie Neumann aus dem Kreis Günzburg in einem großen Bauernhaus gewohnt. Jetzt ist sie im Tiny House glücklich. Die Bauplätze für die gefragten Minihäuser sind allerdings rar.

Auch Antonie Neumann musste erstmal ein geeignetes Grundstück für ihr blaues Tiny House finden. Dann bekam sie über die Gemeinde Kammeltal (Kreis Günzburg) ein Pachtangebot in Behlingen, in der Nachbarschaft von Kirche und Kindergarten, und zögerte nicht lange. "Eigentlich wollte ich ein wenig ländlicher wohnen, aber jetzt ist es schön so, wie es ist", findet die 70-Jährige. Denn sie bekommt oft Besuch und die Kinder winken ihr zu, wenn sie auf ihrer schönen Terrasse sitzt.

Tiny House - Ressourcen und Platz sparen

Schon allein aus ökologischen Gründen konnte es Antonie Neumann nicht mehr mit sich vereinbaren, allein in ihrem Bauernhaus, einem 270 Quadratmeter großen Areal, so viele Ressourcen "zu verschwenden". Jetzt habe sie mit ihrem 27 Quadratmeter großen Tiny House "einen wunderschönen ökologischen Fußabdruck."

Tiny House: "Ich habe alles, was ich brauche"

Für die Wärme im Minihaus sorgen die Solarpanels auf dem Dach. Wenn es nicht reicht, ist ein Stromnetz da. Und der kleine Holzofen im Wohnzimmer ist auch oft im Einsatz. Mit der gut ausgestatteten Küche, der kuscheligen Lese-Ecke, einem Bad mit Dusche und WC sowie einer Schlafebene, zu der eine schmale Treppe hinaufführt, habe sie "alles, was ich brauche", sagt Antonie Neumann. Ihr einst so großes Haus, das die Heilpraktikerin ganz in der Nähe mit ihren Kindern bewohnte, vermisst sie nicht.

Kreis Günzburg - wenig Bauplätze für Tiny Houses

Doch Antonie Neumann ist im Umkreis die einzige Tiny House-Besitzerin. Generell sei man im Kreis Günzburg für die baugenehmigungspflichtigen Minihäuser zwar offen, heißt es bei den zuständigen Behörden, aber ausgewiesene Flächen habe man derzeit nicht in Planung. Tiny Houses können auch auf gepachteten Grundstücken stehen, Angebote gibt es aber wenig.

Früher lebte Antonie Neumann in einem großen Bauernhaus. Heute ist sie im 27 Quadratmeter großen Tiny House glücklich. SWR Katja Stolle-Kranz

Neu-Ulm - mit Tiny Houses Baulücken schließen

Karen Bounaga von der Stadtentwickung Neu-Ulm sieht das Aufstellen der Minihäuser auf Pachtgrundstücken als zukunftsweisend: "Wenn jemand zum Beispiel ein Grundstück hat, von dem er sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht trennen möchte, könnte das eine gute Alternative für eine Zwischennutzung sein." Zudem könnten Baulücken sinnvoll geschlossen werden.

Tiny Houses - kostengünstige Eigenheime

Auch seien Tiny Houses im Gegensatz zum Einfamilienhaus eine kostengünstigere und ressourcensparende Variante, kämen mit weniger Grundstücksfläche aus. Tiny House Siedlungen seien bisher im Kreis Neu-Ulm nicht geplant, auch, weil die Nachfrage zu gering sei. Wer ein Tiny House aufstellen möchte, müsse, wie bei anderen Häusern, einen Bauplatz suchen und eine Baugenehmigung einholen, so Bounaga.

Ulm - bald Neubaugebiet mit Tiny House-Plätzen

Anders ist es auf der anderen Seite der Donau: "Bei uns kommen in letzter Zeit recht häufig Anfragen für Tiny House-Plätze", sagte Stadtplanerin Carola Christ dem SWR. Daher wolle man dem Bedarf nachgehen. Derzeit sei im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet "Eschwiesen III" im Ulmer Stadtteil Wiblingen geplant, auch ein Areal für Tiny Houses zu schaffen. Im Schnitt passten drei Häusern auf rund 500 Quadratmeter Grundfläche, so Christ. Wichtig sei der Stadtplanung aber eine Durchmischung verschiedener Wohnformen.

Was ist ein Tiny House? Der Begriff "tiny" kommt aus dem Englischen und bedeutet winzig. Eine genaue Definition gibt es aber nicht für die Minihäuser, die meist maximal 40 Quadratmeter groß sind und das Wohnen auf bis zu zwei Ebenen ermöglichen. Häufig sind die Häuschen mit Rädern ausgestattet oder einem festem Fundament. Tiny Houses dürfen außer auf Campingplätzen nicht einfach auf der grünen Fläche aufgestellt werden. Man braucht für sie eine Baugenehmigung.

Alb-Donau-Kreis - Argumente für Tiny Houses abwägen

Auch andere Gemeinden und Städte, wie etwa Langenau (Alb-Donau-Kreis), haben keine ausgewiesenen Flächen für Tiny Haus-Siedlungen in Planung. Wer aber einen Einzelplatz findet, könne jederzeit einen Bauantrag stellen, heißt es bei der zuständigen Baurechtsbehörde.

Lonsee: Bürgermeister sieht auch Kritikpunkte an Tiny Houses

Auch im kleinen Lonsee denkt man über eine Zukunft mit Tiny Houses nach, sieht aber auch Kritikpunkte. Bürgermeister Jochen Ogger (CDU) ist es trotz der Nachfrage nach günstigem Wohnraum wichtig, gewachsene Dorfstrukturen zu erhalten: "Wir freuen uns natürlich, wenn Menschen vor allem lange bei uns bleiben und sich in die Gemeinschaft einbringen. Tiny Houses - sie bedeuten oftmals nur eine Lebensphase - da habe ich Angst, dass die Leute dann schnell wieder weiterziehen, das wäre für die Dorfstruktur nicht gut. Ein Negativbeispiel seien die sogenannten Trailer Parks in den USA, regelrechte Wohnwagen-Siedlungen für Menschen mit wenig Geld. Trotzdem wolle man das Thema "neue Wohnformen" weiter diskutieren.

ARD-Buffet: Lebenswege - Umzug ins Tiny House