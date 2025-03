Experten finden heraus: Glocken haben Kirchturm in Giengen "kaputtgeläutet"

per Mail teilen

Vollgeläut in der Giengener Stadtkirche mitten in der Woche: Glockenexperten haben getestet, wie stark die Glocken schwingen. Denn die Schwingungen hatten zuvor zu Rissen im Gebäude geführt.

Experten aus Karlsruhe und Regensburg haben in dieser Woche ordentlich die Glocken der Giengener Stadtkirche läuten lassen. Hintergrund: Es gab Risse in den beiden Kirchtürmen. Und die wurden offenbar von den eigenen Glocken verursacht. Die Kirche hat sich gewissermaßen aus sich selbst heraus zerbröselt.

Das Problem sind nicht die eigentlichen Glockentöne, sondern das hin- und herschwingende Gewicht der teils tonnenschweren Glocken. Dieses Pendeln der Glocken bringt den ganzen Kirchturm zum Schwingen.

Es entstehen Risse und es können auch einzelne Teile von Türmen herunterfallen.

Und ob man's glaubt oder nicht, auch der Kirchturm wackelt immer ein bisschen hin und her. Wenn jetzt die Glocken im Gleichklang mit dem Turm hin- und herpendeln, dann schaukelt sich diese Bewegung hoch und entwickelt eine gefährliche Kraft, sagt der Karlsruher Fachmann für Schwingungsmessung, Oliver Rösch. Die Folge sind Risse und herabfallende Gesteinsbrocken.

Die teils tonnenschweren Glocken in der Giengener Stadtkirche sind mit hölzernen Gewichten gebremst worden. SWR Justus Madaus

Entdeckt wurden die Schäden eher durch Zufall: Das Pflaster vor der Kirche ist marode. Ein Handwerker wurde gerufen und sagte die Reparatur zu. Aber er mahnte an, vorher den Kirchturm zu streichen. Der Plan wuchs: Es sollte die ganze Kirche gestrichen und das Dach untersucht werden. Ein Gerüst wurde hochgezogen. Dabei wurden die Risse entdeckt.

Wenn man sich dann an den Turm lehnt in großen Höhen, da ist es wie in der Schiffschaukel.

Pfarrer Joachim Kummer nimmt die Sache mit den Wackeltürmen mit Humor: "Das ist ganz nett beim Zusammenläuten, da wird man schön geschunkelt", lächelt der Geistliche. "Wenn man sich dann an den Turm lehnt in großen Höhen, da ist es wie in der Schiffschaukel. Und jetzt sind wir froh, dass es dieses marode Pflaster gab."

Glockentest in der Giengener Stadtkirche: Auch der zweite Turm beschädigt

Die Kraft der Glocken im Glockenturm ist so stark, dass sogar der zweite Turm der Giengener Stadtkirche - der Bläserturm - beschädigt wurde. Bauingenieur Oliver Rösch hat mithilfe einer Maschine den Glockenturm in leichte Schwingung versetzt: "Und der Turm drüben hat gewackelt. Deutlich stärker sogar als der Turm hier."

Der Blick auf die Messergebnisse zeigt: Alles ist in Schwingung - die Glocken und die beiden Türme. SWR Justus Madaus

Ziel der Sanierung der Giengener Stadtkirche ist, dass die Glocken anders schwingen als der Turm selbst - also entweder schneller oder langsamer als der Turm. Dann kann sich nichts hochschaukeln. Die Experten haben schwere hölzerne Gewichte auf die Glocken montiert. Und die bremsen die Glocken, sie schwingen langsamer und bringen dadurch den Turm nicht mehr so stark ins Vibrieren.

"Wichtig für uns ist, die Türme zu beruhigen", sagt Rösch. Um die Wirkung zu testen, hat er Schwingungssensoren an den Glocken und im Gemäuer der Türme installiert.

Mit solchen empfindlichen Sensoren wird gemessen, wie stark der Kirchturm hin- und herschwingt. SWR Justus Madaus

Jede Glocke wurde durchgemessen, zum Schluss auch das Vollgeläut. Oliver Röschs Gesicht bleibt entspannt: Die Resultate können sich hören und sehen lassen. Durch die Maßnahmen konnte die gefährliche Schwingung deutlich verringert werden.

Good vibrations in der Giengener Stadtkirche für die nächsten Jahrzehnte

"Und wenn man das jetzt so einhält, dann hat man sicherlich die nächsten 50 bis 100 Jahre kein Risiko, dass man Ermüdungsschäden aus Glockenläuten im Kirchturm bekommt", resümiert Rösch. "Also die 'vibrations' hier waren jetzt auf jeden Fall gut am Ende des Tages."