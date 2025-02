Kein Internet, kein Telefon, kein Fernsehen: In Ulm ist bei Bauarbeiten ein Glasfaserkabel durchtrennt worden. Die Folgen sind enorm: Rund 6.000 Vodafone-Haushalte sind derzeit vom Netz.

Bei vielen Vodafone-Kunden in Ulm und angrenzenden Gemeinden wie Blaustein (Alb-Donau-Kreis) bleiben seit Mittwochnachmittag die Bildschirme schwarz und die Telefone stumm. Ungefähr 6.000 Kunden des Internetanbieters sind von der Störung betroffen und haben weder Telefon noch Internet oder Fernsehen.

Bei Bauarbeiten in der Blaubeurer Straße in Ulm sei am Mittwoch versehentlich ein Glasfaserkabel durchtrennt worden, sagte ein Vodafone-Sprecher dem SWR. SWR Patrick Lee

Glasfaserkabel bei Bauarbeiten in Ulm durchgeschnitten

Bei Bauarbeiten in der Blaubeurer Straße in Ulm sei am Mittwoch versehentlich ein Glasfaserkabel durchtrennt worden, sagte ein Vodafone-Sprecher dem SWR am Donnerstagmorgen. Der Grund für das Versehen ist eigentlich ein erfreulicher: Die Baustelle sei zu schnell vorangekommen.

Eigentlich hätte das Kabel rechtzeitig zur Seite geräumt werden sollen. Doch bevor das geschehen konnte, rückte die Baustelle heran und das Kabel wurde durchtrennt. Der Schaden soll im Laufe des Donnerstags repariert werden.

Auf seiner Störungsseite im Internet teilte Vodafone am Donnerstagmittag mit, dass die Reparaturarbeiten bis in den späten Donnerstagabend dauern werden. Eine "genaue Endzeit für die Reparatur" könne allerdings nicht geschätzt werden.

Vodafone behebt Störung mit neuem Kabel

Für die Reparatur müssen 1.500 Meter neues Glasfaserkabel gezogen werden. Anschließend werde das Kabel mit der bestehenden Leitung verbunden. Die Reparatur werde mehrere Stunden dauern. Im Lauf des Tages sollten die 6.000 Vodafone-Kunden also wieder Telefon, Internet und Fernsehen haben.