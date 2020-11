Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm werden ab Frühjahr nächsten Jahres mit dem Ausbau eines flächendenkenden Glasfasernetzes in Neu-Ulm beginnen. In Ulm läuft bereits seit zwei Jahren der Netzausbau. Gerade die letzten Monate hätten gezeigt, wie wichtig gute Internetverbindungen seien, weil plötzlich viele ihre Arbeit im Homeoffice verrichten mussten, hieß am Mittag auf einer Pressekonferenz der SWU. Auf Neu-Ulmer Seite sollen zunächst die Gewerbegebiete südlich der B10, also in Schwaighofen, an das leistungsfähige rund 26 km lange Gigabit-Netz angeschlossen werden, danach das Industriegebiet Nord. Auch Schulen, die Innenstadt und alle Stadtteile sollen laut Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) Zugang zum schnellen Internet erhalten. Neu-Ulm sei eine von 12 bayerischen Städten, die als Smart-City-Projekt vom Land gefördert würden. Die Stadtwerke investieren in Ulm und Neu-Ulm bis 2024 rund 30 Millionen Euro in das Glasfasernetz.