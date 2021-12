Glätte-Unfälle und umgestürzte Bäume

Auf schneeglatten Straßen haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Region laut Polizei mehrere Unfälle ereignet. Außerdem behindern umgeknickte Bäume den Verkehr. In Waldgebieten im Kreis Günzburg und im Kreis Neu-Ulm liegen auf mehreren Nebenstrecken Bäume, die durch nassen Schnee gebrochen oder umgekippt sind. Betroffen sind laut einem Polizeisprecher unter anderem Straßen bei Krumbach und Illertissen. Außerdem gab es über Nacht erneut mehrere Rutsch-Unfälle, auch im Ostalbkreis und in der Region Donau-Iller. Beteiligte wurden teils leicht verletzt. Es sei aber im Wesentlichen bei Blechschäden geblieben, hieß es dazu weiter.