Das Ulmer Textilunternehmen Glaeser ist nach eigenen Angaben bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Der Anbieter von textilen Rohstoffen hat derzeit 750 Mitarbeiter. Umsatzeinbrüche in der Gastronomie- und Automobilbranche habe man an anderer Stelle kompensieren können, etwa durch verstärkten Online-Verkauf, teilte das Unternehmen am Montag mit.