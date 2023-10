Die Ermittlungsgruppe hat den ersten Tatverdächtigen nach dem versuchten Brandanschlag gegen das Rathaus in Giengen an der Brenz ermittelt. Ein 19-Jähriger wurde festgenommen.

Den versuchten Brandanschlag auf das Rathaus in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) soll unter anderem ein 19-Jähriger verübt haben. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag mitgeteilt. Der junge Mann mit deutscher und russischer Staatsbürgerschaft wurde zunächst festgenommen, ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gründe für eine Untersuchungshaft hätten nicht vorgelegen, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstag wurden Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Er selbst habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, so ein Polizeisprecher. Man gehe weiter von mehreren Tatbeteiligten aus. Wie die Kripo auf die Spur des 19-Jährigen kam, dazu gibt es bislang keine Auskunft.

Der Tatverdächtige soll vergangene Woche in der Nacht zum Freitag daran beteiligt gewesen sein, eine israelische und eine ukrainische Flagge von Fahnenmasten gerissen, Fenster eingeschlagen und einen Feuerwerkskörper ins Giengener Rathaus geworfen zu haben. Dabei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.