Giengen an der Brenz sucht den "Super-Metzger"

In der Innenstadt von Giengen an der Brenz gibt es keinen einzigen Metzger mehr. Mit einer ungewöhnlichen Kampagne soll für Giengen ein "Super-Metzger" gefunden werden.

Mit Videos und Online-Aktionen wird deutschlandweit beim Metzgerhandwerk für den Standort Giengen geworben und ein passendes Gebäude in der Fußgängerzone angeboten. Das Interesse ist geweckt. "Wir haben fünf Rückmeldungen. Davon sind vier tatsächlich Bewerbungen", freut sich der Giengener Wirtschaftsförderer Stefan Vetter. Eine Bewerbung komme sogar aus Hamburg.

Ob dieser Kandidat so viel Chancen hat, muss sich noch zeigen. "Er muss schwäbisch verstehen. Er muss uns verstehen, wenn wir unser Leberkäsweckle bestellen", sagt Vetter. Das könnte für den Hamburger eng werden. Doch die Not und der Wunsch nach einem neuen Metzger ist groß in Giengen. "Für uns geschickt, wenn wir hier arbeiten, wenn wir uns was holen könnten", sagt eine Passantin. Auch eine andere Bürgerin vermisst den Mittagstisch.

Gebäude für "Super"-Metzger steht schon

Und dieser könnte ganz in greifbarer Nähe sein. Andreas Adldinger aus Kranzberg bei Freising hat ein Wohn- und Geschäftshaus in der Giengener Marktstraße gebaut. Hier soll ein Metzger Platz finden. Um ihn zu finden, hat er die Online-Kampagne gestartet. Insgesamt 14 Videos gibt es - mit hoffnungsvollen Giengerinnen und Giengener.

Der Rückgang an Metzgern ist kein seltenes Phänomen. Im Bereich der Handwerkskammer Ulm ist die Zahl in den letzten zehn Jahren um etwa 100 zurückgegangen - von rund 490 auf 390 Metzger. Bei den Bäckern zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Konkurrenz durch Discounter und Supermärkten ist groß und auch die Attraktivität des Berufs ist gesunken, meint Wirtschaftsförderer Vetter. "Die Metzger tun sich schwer, geeignetes Fachpersonal zu finden und zu halten."

Stadt Giengen will Metzger unterstützen

In Giengen soll ein eigenständiger Handwerksmetzger her. Auf die Hilfe der Stadt kann er zählen: Die Webseite soll er etwa danach weiternutzen dürfen und auch bei der Suche nach Mitarbeitenden will die Stadt ihm zur Seite stehen.