Gewölbekeller erzählen Schwäbisch Gmünder Stadtgeschichte

Ein ganz besonderer Keller: Darüber war früher ein Steinhaus - was in der Spätromanik im 13. Jahrhundert in Schwäbisch Gmünd noch selten war. Die meisten Häuser hatten zwar einen Steinkeller, waren aber selbst Fachwerkhäuser. Der Hauseigentümer gehörte vermutlich zu den besser gestellten Bürgern der Stadt. Nach heutigen Massstäben war er vermutlich auch klein - die Decke ist gut für die eine oder andere schmerzhafte Berührung.

SWR Frank Polifke

