Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) Schwaben fordert für jeden Beschäftigten im Gastgewerbe eine Corona-Sofort-Nothilfe in Höhe von 1.000 Euro. Die Politik unterstütze die Firmen, nun dürfe sie die Beschäftigen nicht im Regen stehen lassen, so der Geschäftsführer der NGG-Region Schwaben. Die Köchinnen, Kellner und Hotelangestellte hätten seit dem Frühjahr mit massiven finanziellen Einbußen durch die Kurzarbeit und fehlenden Trinkgelder zu kämpfen. Das Geld reiche kaum mehr für die Miete – von Weihnachtsgeschenken ganz zu schweigen, so die Geschäftsführerin der NGG-Region Ulm-Aalen-Göppingen.