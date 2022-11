Frauenhaus in Ulm ist voll belegt

Aus Anlass des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am Freitag beklagt der Paritätische Wohlfahrtsverband in Baden-Württemberg volle Frauenhäuser. In Ulm sind die Plätze schon lange belegt.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg weist anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen auf volle Frauenhäuser hin. Viele der Unterkünfte im Land seien komplett belegt. In Ulm bespielsweise gibt es 16 Plätze. Die seien schon länger belegt, sagt Anja Schlumpberger vom Verein "Frauen helfen Frauen". Meist fliehen Frauen dorthin, die zu Hause Gewalt erfahren. "Ich habe von einer Kollegin gehört, dass eine Frau aus Ulm ins Frauenhaus nach Ulm möchte und die sagt: Sie hält so lange durch, bis der nächste Platz frei wird." Es könne aber gut sein, dass die Aufnahme erst im Januar sein wird, so Schlumpberger weiter. Drei Prozent aller Frauen im Land haben in den vergangenen zwölf Monaten zu Hause Gewalt erfahren, sagt Katrin Lehmann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Das gehe von einer einmaligen Ohrfeige hin bis zu regelmäßigen Misshandlungen mit zum Teil schweren Verletzungen und der völligen Zerstörung der psychischen Integrität der Frau, so Lehmann. Kritik: Es fehlt im Land eine Strategie für den Schutz von Frauen Für diese Frauen brauche es Hilfe in Form von Beratung oder eben einen Platz in einem Frauenhaus. Aber diesen Platz gebe es nicht immer. Es fehle eine Strategie in Baden-Württemberg, wie Frauen flächendeckend geschützt werden können, beklagt Lehmann. Hilfsangebote bei häuslicher Gewalt Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, können sich rund um die Uhr an das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" wenden (08000 116 016) . Es bietet betroffenen Frauen und Mädchen, Angehörigen und Fachkräften Hilfe und Unterstützung. Die Hotline ist kostenlos, rund um die Uhr erreichbar und in 17 verschiedenen Sprachen verfügbar. In Ulm können sich Betroffene an den Verein "Frauen helfen Frauen" (0731 619906) wenden. Dort ist auch die Frauenberatungsstelle und das Frauenhaus Ulm angegliedert. Seit 1980 gibt es in Ulm ein Frauenhaus. In Baden-Württemberg gibt es 42 Frauen- und Kinderschutzhäuser. Kommunen finanzieren Schutzhäuser für Frauen, das Land fördert Der Betrieb von Frauenhäusern wird von den Kommunen finanziert, sagt Ute Leidig, Staatssekretärin im Sozialministerium. "Das können wir uns als Land nicht leisten das alles durchgehend zu fördern." Das Land fördere zwar zu Beginn neue Projekte zum Schutz von Frauen, steige dann aber meist wieder aus der Finanzierung aus. Das führt dazu, dass ein Flickenteppich aus Hilfsangeboten und Zuständigkeiten entsteht. Jede Kommune entscheidet für sich, wie viel Geld sie zum Beispiel für Frauenhäuser ausgibt. Das Land sieht die Verantwortung beim Bund ein Gesetz zu verabschieden. Forderung: Das Land muss zum Schutz der Frauen aktiv werden Für Katrin Lehmann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband geht das zu langsam. "Einmal schimpft das Land auf die Kommunen, dann schimpfen die Kommunen auf das Land. Jetzt schimpfen sie unisono auf den Bund. Ob das Bundesgesetz kommt? Darauf will ich nicht warten. Ich will jetzt, dass Baden-Württemberg loslegt." "Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen" Mit Aktionen, Ausstellungen, Fahnen und Lichtsignalen setzen Städte und Kirchen am Freitag (25. November), dem "Orange Day", dem "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen", ein deutlich sichtbares Zeichen. Fahnen an öffentlichen Gebäuden, Museen und Hochschulen sollen das Thema Gewalt an Frauen in das öffentliche Bewusstsein rücken. Aktionen und Kampagnen informieren über Gewalt gegen Frauen und weisen auf Hilfsangebote hin, so etwa in Aalen, Ulm, Biberach und Neu-Ulm. Der "Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen" wurde 1981 von Frauen- und Menschenrechtsorganisationen ins Leben gerufen. Seit 1991 läuft der Aktionstag als offizielle Kampagne "Orange the World!" der Vereinten Nationen, die sich bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, erstreckt.