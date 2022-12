Trauernde in Oberkirchberg - sie haben sich am Abend nach dem tödlichen Messerangriff auf ein 14-jähriges Mädchen im kleinen Ortsteil in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) versammelt. Sie haben Kerzen angezündet und Blumen niedergelegt. Ein 27-jähriger Mann (Asylbewerber aus Eritrea) steht im Verdacht, das Mädchen und seine 13-jährige Begleiterin auf ihrem Schulweg am Montagmorgen unvermittelt mit einem Messer angegriffen zu haben. Ein Mädchen starb später im Krankenhaus.