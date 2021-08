Die sommerliche Corona-Verschnaufpause ist vorbei. Schon jetzt rollt laut RKI die vierte Welle an. Wie rüsten sich die Gesundheitsämter zwischen Ulm und Ostalb fürs Ferienende?

Die vierte Welle ist laut Robert Koch-Institut (RKI) schon da und sie könnte schnell weiter steigen, wenn die Ferien auch hierzulande in Baden-Württemberg und Bayern vorbei sind. Schon jetzt gehen fast die Hälfte aller neuen Corona-Fälle laut Landesgesundheitsamt auf Auslandsreisen zurück. Die Pandemie schreibe das Drehbuch, so Sprecherin Lisa Grässle im Kreis Heidenheim.

dpa Bildfunk Christoph Schmidt

Gesundheitsämter wappnen sich

Man sei auf neue Corona-Ausbrüche gut vorbereitet, sagen unisono die Sprecher und Sprecherinnen der Kreise Heidenheim, Ostalb und Alb-Donau. Man setze auch weiter auf die Luca-App, etwa beim Einchecken mit dem Smartphone in Restaurants oder bei Veranstaltungen, auch wenn die Nutzung bisher eher zu wünschen übrig lasse. Derzeit macht sich eine allgemeine Verunsicherung breit, weil sich bezüglich der Corona-Regeln in Bund und Land so viel verändert. Man wartet in den Gesundheitsämtern der Region auf klare Ansagen. Denn sie sind für die Nachverfolgung von Kontakten zuständig, um Infektionsketten zu unterbrechen.

Das Landratsamt mit dem Gesundheitsamt in Heidenheim stellt sich auf die vierte Welle ein (Sujetbild) SWR Peter Köpple

Neue Strategie bei Nachverfolgung

Baden-Württemberg peilt offenbar einen Strategiewechsel bei der Kontaktverfolgung an. Das Sozialministerium in Stuttgart erarbeitet derzeit neue Vorgaben, wonach nur noch bei "herausragenden Ereignissen“ nachgeforscht werden soll. Denn Geimpfte und Genesene müssen ohnehin nicht in Quarantäne und bei all den Lockerungen und den vielfachen Kontakten sei es schwer, Infektionsketten überhaupt zu verfolgen.

Ostalbkreis sucht Ehrenamtliche

Das Gesundheitsamt in Aalen erwartet in jedem Fall einen höheren Personalaufwand bei der Nachverfolgung und sucht Verstärkung. Am Donnerstag sind im Ostalbkreis allein 185 Bewerbungen eingegangen. Wie viele Helferinnen und Helfer tatsächlich eingesetzt werden, hänge von den Inzidenzen ab, so eine Sprecherin.

Zudem gibt es seit vorigem Jahr sogenannte Scouts, die über ein Programm des RKI finanziert werden. Das Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises beschäftigt vier solcher Scouts, zwei sollen gerade neu besetzt werden. Sprecher Bernd Weltin sagte, das sei bis über die Wintersaison garantiert.

Inzidenz weniger wichtig

Zur Einschätzung der Pandemie sollen künftig andere Kriterien bewertet werden als die Inzidenz. Weil schon viele Menschen geimpft oder genesen sind, könnte die regionale Impfquote herangezogen werden. Oder die Anzahl der Infektionen, die bei Tests aufgedeckt werden. Dann müsste aber auch wieder mehr getestet werden. Ein mögliches Kriterium wäre auch die Fallzahl im Krankenhaus. An der Uniklinik Ulm befinden sich aktuell zwölf Corona-Kranke, fünf von ihnen auf der Intensivstation.