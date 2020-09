Die Polizei in Ulm hat am Donnerstagabend einen schwarzen Sportwagen gestoppt, der zuvor in Mannheim gestohlen worden war. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Beamten das zur überregionalen Fahndung ausgeschriebene Auto erkannt. Dieses trug zudem gestohlene Waiblinger Kennzeichen. Ein Mann und eine Frau wurden vorläufig festgenommen. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, stammte der Schlüssel für den gestohlenen Wagen offenbar aus einem Einbruch in einer Mannheimer KfZ-Werkstatt.