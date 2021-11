Unbekannte sprengen Geldautomat in Aalen-Ebnat

Unbekannte Täter haben am frühen Morgen in einer Bankfiliale in Aalen-Ebnat einen Geldautomaten gesprengt. Der Sachschaden an dem Gebäude sei erheblich, teilt die Polizei mit.

Gegen 3:30 Uhr sind nach Angaben der Polizei zwei Täter in den Vorraum der Sparkasse an der Ebnater Hauptstraße eingedrungen. Wie viel Geld sie nach der Sprengung des Automaten erbeutet haben, ist noch unklar. Sie flüchteten mit einem dunklen Audi Kombi in Richtung Ortsmitte. Nicht nur die Einfassung des Geldautomaten ist zerstört, sondern der komplette Raum. Der Sachschaden ist laut Polizei "erheblich". Markus Brandhuber Das Fahrzeug soll ein Schwäbisch Gmünder Kennzeichen gehabt haben: Dem GD folgt ein T und dann eine unbekannte Nummer. Die Polizei fragt nun: Wo fielen das Fahrzeug und die Insassen auf? Und: Wurde das Nummernschild womöglich gestohlen?