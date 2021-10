Gesprächsforum und Demo zum Nationalfeiertag

Am Nationalfeiertag sind in Schwäbisch Gmünd interessierte Bürger zu einem Gesprächsforum an der Remspark-Bühne eingeladen. Ab 14 Uhr diskutiert Ex-Oberbürgermeister Wolfgang Schuster mit Jugendlichen über die Ereignisse von 1989 und die Massenflucht aus der DDR. Damals wurden auch in Gmünd Turnhallen zu Notunterkünften umgerüstet. - In Laichingen (Alb-Donau-Kreis) hat ein Bündnis am Nachmittag zu einer Demonstration gegen die Spaltung der Gesellschaft aufgerufen. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Marktplatz.